أمين «البرلمان العربي» للطفل يلتقي سفير الدولة بموريتانيا

نواكشوط (الاتحاد)

أطلع أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، خلال لقائه حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى نواكشوط على الجهود المتواصلة من قبل البرلمان في القيام بأهدافه في رعاية الطفولة العربية.

وأشاد الأمين العام للبرلمان العربي بالتجاوب الكبير الذي تجده الأمانة العامة للبرلمان من الجهات ذات الاختصاص بجميع الدول العربية، وبتعاونِها الفعال من أجل أن يكون البرلمان العربي للطفل منصة عربية تعبر بصدق عن تطلعات جامعة الدول العربية

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها الباروت خلال وجوده في موريتانيا لحضور الدورة الثالثة والعشرين للجنة الطفولة العربية والاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال سفير الدولة لدى نواكشوط، وذلك في مقر السفارة.

وبحث الباروت مع حمد غانم المهيري في نواكشوط أعمال البرلمان العربي للطفل، وما يحمله من مشاركة في الدورة الثالثة والعشرين للجنة الطفولة العربية والاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، وتناول خلال اللقاء استعراض جهود الدولة وما قدمته لدعم أعمال البرلمان في إمارة الشارقة بدولة الإمارات والجهود الحثيثة التي تبذلها جامعة الدول العربية للعناية بالطفولة العربية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الباورت درع البرلمان العربي للطفل لحمدي الزعابي، تقديراً لدوره ودور السفارة، وكوادرها في تسهيل أعمال المشاركة.