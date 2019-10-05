رياح وأمطار وبرد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برد على الفلي بإمارة الشارقة، والمليحة بالشارقة، وعلى سيح إخيضر الفلي بالشارقة وشوكة برأس الخيمة، وشارع الشيخ خليفة طريق المليحة الفجيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً، خاصة غرباً، مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً خاصة مع المساء والليل.

وقال إن الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏س.

وبالنسبة لحالة البحر، توقع المركز أن يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحول السمات المناخية لشهر أكتوبر، ذكر تقرير المركز أنه يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/ ‏‏البحر.