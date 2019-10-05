«اليوم العالمي للمعلم».. احتفاء بحاملي شعلة المستقبل

أحمد السعداوي (أبوظبي)

المعلم أحد أركان التنمية في أي مجتمع، لأنه بصلاح المعلم تنهض الأمم وتتقدم، من هنا يحتفي العالم بـ«يوم المعلم العالمي» في الخامس من أكتوبر من كل عام، تأكيداً على القيمة الكبيرة التي يمثلها، وهو ما آمنت به دولة الإمارات منذ عشرات السنين، وحرصت على توفير أفضل السبل التي تمكّن المعلم من أداء دوره بنجاح، عبر بيئة تعليمية صحية على المستويات كافة، حسبما قال العديد من المعلمين لـ«الاتحاد».

ميزانيات ضخمة

أبريل 1981 كانت البداية، وفي مايو 2019 كان التقاعد، هكذا كانت تجربة الدكتور حسن أحمد الحوسني مع التعليم، متقلداً عديد الوظائف المهمة لعشرات السنين التي قضاها بين جدران المدارس مساهماً بفاعلية في تخريج أجيال متعاقبة من أبناء الإمارات، ويعتبر الحوسني واحداً من الرعيل الأول ذي الإسهامات اللافتة تجاه أبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، خاصة وأنه يحمل أعلى الدرجات العلمية (دكتوراه في فلسفة الإدارة التربوية والمدرسية)، من جامعة ويلز في بريطانيا.

وأوضح الحوسني أن الدولة منذ سنوات بعيدة أولت اهتماماً كبيراً بالمعلم والعملية التعليمية بصفة عامة، ورصدت ميزانيات ضخمة لدعم المعلم وتطوير التعليم وهو ما نرى أثره الآن في مواكبة أرقى الدول المتقدمة، وضمن ذلك اهتمت الدولة بتطوير المعلمين وإدارات المدارس والمناهج الدراسية والمباني المدرسية الحديثة، كما أدخلت الشراكات المدرسية في العديد من المدارس وقامت بزيادة رواتب المعلمين وغيرهم من عناصر الكادر التعليمي، وهذه العوامل جميعاً تشجع إقبال المواطنين إلى العمل بمهنة التدريس وهي خطوة في الاتجاه الصحيح كون التعليم من أهم العناصر التي تعتمد عليها المجتمعات في تربية وتوجيه النشء، وهنا تظهر أهمية الاعتماد المتزايد على أبناء الوطن في العمل بهذه المهنة.

الارتقاء بالمنظومة

يرى الحوسني أن الحفاظ على الارتقاء بمنظومة التعليم في الدولة يتطلب التركيز على كل من «المعلم - الإدارة - الطالب والمناهج»، وهو ما نجحت فيه الدولة إلى حد كبير، لافتاً إلى أن تأهيل المعلم يجب أن يكون مستمراً ليتماشى مع تطورات المناهج، كما يجب تشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا الحقل المهم، خاصة المعلمات، بحيث لا تكون هناك ضغوط عمل عليهن.

العنصر البشري

ومن جانبه، أكد محمد إبراهيم المرزوقي، مدير مدرسة الوليد بن عبد الملك في أبوظبي، قيمة الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية، كمحور رئيس في إنجاح منظومة التعليم بالدولة، عبر إدراك المعلمين لقيمة هذه المهنة السامية، فكلما أُحسن اختيار المعلمين كانت النتائج مدهشة للجميع وتنعكس آثارها الإيجابية على كل فئات المجتمع.

وقال المرزوقي، إن ما نلمسه الآن من تطور كبير في مناحي الحياة داخل الإمارات، يرجع إلى الاهتمام الكبير بكل عناصر التعليم وتطورها خلال السنوات الماضية، والتي تضاهي أرقى المستويات العالمية، ومن مقدمات ذلك الاعتناء بالعنصر البشري وتقديم كل الدعم والرعاية للعاملين في هذا المجال وتطويرهم مهنياً وعملياً، وهو ما عرفه منذ اليوم الأول الذي عمل فيه في الحقل التربوي، عام 1993، وحصوله على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية لاحقاً، وكذلك على دبلوم عال في الإدارة المدرسية من جامعة الإمارات عام 1999/‏‏‏ 2000، ليعمل مساعداً للمدير في مدرسة الرواد، مواصلاً كل هذه الفترة في حقل التعليم.

ويعود المرزوقي، إلى حال التعليم قديماً في السبعينيات والثمانينيات، ليبين أن التعليم كان ولا يزال يمثل أهمية كبيرة في الدولة، باعتباره أول خطوة في البناء والحداثة للصعود بالوطن إلى سلم المستقبل، ورغم أن التعليم وقتها اعتمد على الأساليب التقليدية بعكس الوضع الحالي، إلا أن الطالب حينها كان يبذل مجهوداً مضاعفاً، كونه مطالباً بالبحث في أكثر من مكان عن المعلومة، سواء بالذهاب إلى المكتبات أو البحث في المراجع والكتب المختلفة، بعكس الحال الآن الذي أتى بكل علوم العالم إلى الطالب في جهازه اللوحي أو هاتفه النقال أو كمبيوتره الشخصي، في ظل طفرة تكنولوجية غير مسبوقة.

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بيئة إيجابية

ويشجع المرزوقي، أبناء الإمارات على الإقبال على مهنة المعلم، قائلاً، لا بد من تحبيب الأجيال في التعليم منذ أعمارهم المبكرة، وغرس قيمة المعلم في نفوسهم، وذلك يبدأ من البيت والقدوة الحسنة للمعلم في المدرسة وفي المجتمع، وهنا لا ينبغي أن نغفل دور الحكومة في توفير كل وسائل الرعاية والاهتمام بالمعلمين وهو ما نراه بارزاً في كل مظاهر الحفاوة بحقل التعليم في الإمارات.

ويبين أنه لا يعتبر عمله مجرد وظيفة رسمية وإنما عليه أن يخلق البيئة الإيجابية داخل المدرسة من خلال التواصل الفعال بين الطالب والمعلم، مع الاعتماد على الصبر كقيمة مهمة في التعليم حتى نصل إلى مبتغانا في الوصول إلى بيئة تعليمية ناجعة في مدارسنا.

اهتمام بالغ

عزيزة الملا، بدأت مسيرتها التعليمية عام 1985، معلمة فصل بمدرسة مريشيد في الفجيرة، واستمرت في الحقل التعليمي أكثر من 30 عاماً متنقلة بين مدارس عدة، إلى أن توجت رحلتها التعليمية بالتقاعد في 5 أكتوبر عام 2016 تزامناً مع احتفالات «يوم المعلم»، ليكن هذا الاحتفاء العالمي بمثابة مسك الختام في الميدان التربوي، علماً بأنها سبق وأن حصلت على جائزة خليفة التربوية مرتين، الأولى عام 2002 في فئة المعلمة، والثانية في 2004، فئة البحوث التربوية، فضلاً عن جائزة الموارد البشرية على مستوى الدولة عام 2014.

وأوضحت الملا أنه منذ اليوم الأول عايشت الاهتمام البالغ بالمعلمين في الدولة، خاصة في ظل التنافس الشريف بين المعلمين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل أجيال ناجحة وقادرة على حمل راية النهضة في دولتنا الحبيبة.

وتشيد الملا بما تبذله الدولة حالياً لدعم المعلمين مهارياً ومعنوياً ومادياً، وإن كانت تتمنى أن يقل نصاب المعلمين في الحصص حتى يكون ملماً بشكل أكبر بأدواته، ما ينجم عنه منتج تربوي مرض لكل من الطالب وولي الأمر والمجتمع. كما دعت إلى تسريع الترقيات وغيرها من المحفزات تشجيعاً لأبناء الإمارات للاشتغال في حقل التعليم بما له من أهمية في ثقافة وتعليم ووعي أبنائنا.

متغيرات الزمن

عمر مبارك، الاختصاصي الاجتماعي بأحد مدارس أبوظبي، قال إن تجربته في التعليم استمرت نحو 19 عاماً وعاصر أجيالاً متعاقبة من الطلاب، ويشعر بقيمة ما يؤديه في الحقل التعليمي كون العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي عمل، لافتاً إلى أن التعامل مع الطلاب يحتاج إلى جهد مستمر لمعرفة متغيرات الزمن والأجيال، والدولة لم تقصر في توفير كل وسائل الدعم لمساندة المعلمين بهدف مواكبة التغيرات العصرية المتلاحقة عبر الدراسات والتعرف على احتياجات هذه الأعمار وأحدث الأساليب العلمية للتعامل معهم.

وأكد مبارك أن الجميع يشعر بقيمة هذا الدعم عبر المبادرات التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة، لتوفير المعيشة الراقية والرفاهية للمعلم، وهو ما يلاحظه الجميع من خلال القرارات التي تدعم دور المعلم ورفع مكانته في المجتمع، وهو ما يدفع أبناء الإمارات من الأجيال الحديثة إلى السعي للتأهل والعمل في التعليم كوننا نحتاج إلى الكوادر الوطنية، التي ترتقي بالأجيال الصاعدة.

مواجهة التحديات

وأكد أحمد شلبي، مشرف تربوي بأحد مدارس أبوظبي، أن دولة الإمارات من أولى الدول التي تهتم بتحسين كفاءة وجودة المعلم باعتباره العنصر الأول في تربية الأجيال بصورة سليمة، كما تحرص وزارة التربية والتعليم على مواصلة تطوير مهارات المعلمين في العلوم والتكنولوجيا كافة ليواكبوا التطورات المتلاحقة في التعليم، مشيراً إلى أن التعليم هو الأمن القومي للوطن، لأنه قادر على مواجهة التحديات بأسلوب علمي.

رسائل إلى المعلم

يقول المخرج السينمائي محمد بو هارون، إن المعلم هو أساس المجتمع، ولا يزال بالنسبة لي القدوة الحسنة، خاصة أن والدتي «معلمة متقاعدة»، فكثيراً ما ننهل من علمها وحكمتها في الحياة، وكلما يحدثني أبنائي عن معلميهم وما يقولونه أتذكر معلمينا أيام زمان لأنهم قدوة بالنسبة للمجتمع بأسره، وقد وفرت الدولة لمعلمينا كل ما يحتاجونه، ما يساعدهم على إيصال المعلومة إلى الطلبة بأيسر الطرق، ليساهموا في بناء مجتمع الغد.

ويضيف بو هارون: «أبناء جيلي تعلموا كيف نحل المشاكل الحياتية، وكانوا يشاركون المعلم في كل شؤون الحياة لأنه كان قريباً منّا، ونشعر باهتمامه وحرصه على تفوقنا، سواء في الفصل الدراسي أو خارج الدراسة، وأتذكر عندما زارني أستاذي في المنزل عندما مرضت، كأنه فرد من الأسرة».

وتابع «رسالة المعلم مهنة سامية، ولا بد من المجتمع أن يقف خلف كل معلم ومعلمة لمساعدتهم في ترسيخ مبادئ المجتمع».

الأديب والروائي نبيل حربي الكثيري قال «المعلمون يمثلون لي القدوة الحسنة، فلولاهم لما كنا تعلمنا وسرنا بأبنائنا على النهج نفسه، فقد تعلمت منهم النظام والالتزام بالأنظمة والقوانين واحترام الصغير قبل الكبير ومحبة الله والتواضع والتسامح وحب أهلي والآخرين والإخلاص للوطن ولقيادتنا الرشيدة، ورسالتي لهم أن يستمروا في أداء رسالتهم العظيمة، فالمعلم هو النبراس الذي يضيء حياتنا بالعلم والمعرفة».

وقال محمد أحمد، (مهندس)، إن المعلم مثّل له مستقبله المهني والحياتي، فهو لا يستفيد منه في الدروس فحسب، بل ينقل لنا أخلاقه الطيبة من خلال معاملته الحسنة، كما تعلم منه كيف أن الإنسان باجتهاده يمكن أن يصل إلى ما يريد، وما كان ليصبح مهندساً وشخصاً ناجحاً في المجتمع لولا جهود ودعم معمليه، موجهاً رسالة إلى كل معلم قال فيها: «شكراً لك معلمي.. شكراً لكل كلمة قلتها.. وكل تنبيه وجهته لي». بينما قالت الطالبة الجامعية العنود بدر، إنها تعتز بالمعلم الذي يمثل لها القائد والقدوة وصانع الأجيال، وهي تنظر وزميلاتها إلى المعلمين بوصفهم شخصيات ناجحة في المجتمع يجب أن نكتسب منهم القيم والأفكار الإيجابية، موضحة أنها تعلمت من معلميها أن تكرار المحاولة لا يعني الفشل بل خبرة متراكمة حتى يأتي النجاح ونحقق أهدافنا، وتقول لكل معلم ومعلمة «نفتخر بكم دوماً، فأنتم مصابيح نسير على هداها».