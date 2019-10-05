شرطة أبوظبي تزور أطفال مرضى السرطان بمستشفى خليفة

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد من مديرية الشؤون القانونية ومكتب حقوق الإنسان في شرطة أبوظبي مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية «قسم أطفال مرضى السرطان» ضمن المبادرات الإنسانية في عام التسامح 2019.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الأمراض التي تصيب الأطفال وطرق الوقاية منها، إضافة للخدمات المتطورة والعلاج بأحدث الطرق والوسائل والأجهزة.

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