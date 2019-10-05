1025 حجزاً لصالات الأفراح في العين

عمر الحلاوي (العين) استقبلت بلدية مدينة العين 1025 طلب حجز لصالات الأفراح خلال النصف الأول من العام 2019 وذلك لعدد 9 صالات موزعة على مستوى منطقة العين، حيث حققت صالة زاخر وهيلي أعلى الحجوزات، فيما وفرت البلدية خدمة حجز الصالات عبر المنصة الذكية «سمارت هب» بغرض تسهيل الإجراءات تماشياً مع التوجهات الحكومية بجعل الخدمات رقمية.

وتدرس البلدية مقترحاً بعدم اقتصار استخدام صالات الأفراح على حفلات الزفاف لتشمل أغراض أخرى كالمعارض والملتقيات الحكومية والمناسبات الوطنية.

وأنهت بلدية مدينة العين إجراءات الصيانة اللازمة للصالات التسع في المدينة حسب عقود التعهيد، وشملت الصيانة الإجراءات البيئية والصحة والسلامة وصيانة تقنيات التكييف والخدمات الكهربائية الموجودة في هذه الصالات.

وأكد الدكتور سالم مغير العميمي رئيس لجنة صالات الأفراح ببلدية مدينة العين، وجود تطوير دائم في الصالات، لجعلها في جاهزية واستعداد دائم لاستقبال الحجوزات التي تزداد سنويا للاستفادة مما تقدمه تلك الصالات من خدمات تناسب مختلف المناسبات، لافتاً إلى أن التطوير شهد مؤخرا غرفة العروس التي أصبحت غرفتين إحداهما بتجهيزات خاصة تمتاز بالرفاهية وتحجز بمبلغ رمزي وأخرى عادية مجانية، كما تم إضافة جلسة رجال في بعض الصالات مجهزة بجميع اللوازم.

ولفت العميمي إلى أنه جار دراسة السماح باستغلال صالات الأفراح لأغراض أخرى إلى جانب حفلات الزفاف، مثل العزاء والولائم الخاصة والأعراس الجماعية، كما ستتم دراسة السماح بإقامة المعارض والملتقيات الحكومية والمناسبات الوطنية، وفق اشتراطات سيتم وضعها لكل مناسبة.

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