فيلم توعوي عن خطورة «المحافظ الوهمية»

أبوظبي (الاتحاد) أصدرت النيابة العامة الاتحادية فيلماً توعوياً بعنوان «المحافظ الوهمية فرحة تدوم لحظات.. وحسرة تدوم سنوات»، يتحدث الفيلم عن خطورة المشاركة في المحافظ الوهمية، وما لها من آثار سلبية، ودعت النيابة العامة الاتحادية خلاله إلى المساهمة في حماية المجتمع بالإبلاغ عن المحافظ الوهمية وأنشِطتها غير المشروعة، من خلال تطبيق مجتمعي آمن.

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