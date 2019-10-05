أبوظبي (الاتحاد) احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 3 دورات متخصصة وهي: دورة مداهمة المباني في مديرية ق7 بقطاع المهام الخاصة، ودورة التحقيقات في حالات الوفاة بإدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، ودورة دعم أهالي الضحايا النسائية في إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية. وركزت الدورات على علم التشريح وعلامات الوفاة وتحديد وقت الوفاة، وتدريب أهالي الضحايا على كيفية التعامل أثناء الأزمات والكوارث وغيرها.

وأكد العقيد سالم أحمد العفريت، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، حرص «شرطة أبوظبي» على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 3 دورات متخصصة في «شرطة أبوظبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.