إعفاء المدمن من العقوبة حين الإرشاد عن نفسه

دبي (الاتحاد)

دعت ورشة تعريفية حول أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها، إلى ضرورة تواصل أفراد المجتمع مع شرطة دبي للإبلاغ عن حالات التعاطي، أو المتاجرة عبر الرقم المجاني 901، وتوضيح ملاحظاتهم، أو إذا كان لديهم أي اشتباه بسلوك أو أمر يتعلق بالمخدرات، متطرقين إلى المادة 43 من قانون المخدرات الإماراتي، والذي يعفي المدمن من العقوبة حين يُقدم نفسه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو لأحد مراكز الشرطة طلباً للعلاج، حيث إن الجهات التشريعية والتنفيذية للأحكام القضائية لا يهمها الزج بالمدمن بالسجن بقدر ما يهمها علاجه وإصلاحه وإرجاعه للمجتمع ليساهم مع أقرانه ببناء وتنمية المجتمع، وليكون كذلك عنصراً بناء لا عنصر هدم.

تأتي الورشة التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي لموظفي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ضمن جهود شرطة دبي المستمرة في تنظيم حملات توعوية لأفراد المجتمع، لحمايتهم من آفة المخدرات.

وقام المحاضرون من مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتعريف المشاركين بأنواع المخدرات وأشكالها، وذلك من خلال عينات تعليمية توعوية، بالإضافة إلى التعريف بالطرق المختلفة لتعاطيها، وأهم العوامل النفسية المُحفزة على تعاطي المخدرات، مثل الضغوط النفسية والرِهاب الاجتماعي والقلق والاكتئاب والفشل، وغيرها من الأسباب، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح .