مؤتمر «العنف ضد المرأة والطفل» ينطلق 7 أكتوبر في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشفت خديجة العاجل مدير «مركز أمان لإيواء النساء والأطفال» استعداد المركز، لإطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني «العنف ضد المرأة والطفل الواقع والاستراتيجيات»، في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 دولة ومنظمة وشبكة تعني بأمور المرأة والطفل، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبحضور كوكبة من المتخصصين في مجال حقوق المرأة على مستوى الوطن العربي بقاعة الحمرا العالمية للمعارض بالإمارة.

وأوضحت العاجل، أن المؤتمر سيتضمن إطلاق مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة المختصة بالطفل والمرأة والتي سيتم تطبيقها في المركز خلال الفترة المقبلة، كما سيشمل المؤتمر افتتاح معرض مصور يشارك فيه منظمات وشبكات مهتمة بالمرأة والطفل من خارج الدولة ومن الإمارة، منوهة بأن المشاركين في المؤتمر سيقدمون أوراق عمل سيتم من خلالها طرح محاور ونقاشات حول ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة الكفيلة في صون حقوق المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أشكال الضرر الذي قد يصيب المرأة.

وأكدت أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت حقوق المرأة اهتماماً خاصاً باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، وذلك من منطلق أن المرأة شريك أساسي وعلى قدم المساواة مع الرجل في رفعة الوطن وازدهاره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وعلمياً، وسعت جاهدة في تمكين المرأة في المجالات كافة، وفي أعلى المستويات والمناصب، وهو ما يجعل الدولة نموذجاً إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.

وأكدت أن دولة الإمارات كفلت جميع حقوق المرأة والطفل، من خلال سن العديد من القوانين والأنظمة التي تضمن من خلالها عدم وقوع أي ضرر للطرفين، لافتة إلى أن المؤتمر يعطي المشاركين فرصة للتعرف على قوانين الدولة في الحفاظ على حقوق المرأة.