مختبر الابتكار بالإطفاء يستعرض «زمن الاستجابة»

أبوظبي (الاتحاد) استعرض مختبر الابتكار لقطاع الإطفاء والإنقاذ محور زمن الاستجابة وسبل بحث الأفكار الإبداعية لتسريع زمن الاستجابة في حوادث الحرائق وتطوير السبل الكفيلة بالاستجابة إلى أي حادث في وقت وجيز من لحظة التبليغ إلى مرحلة الاستجابة، وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. كما تناول مؤشرات الأداء التشغيلية للمراكز، ومحور السلامة المهنية للعاملين.

كان اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، قد ترأس جلسات مختبر الابتكار لقطاع الإطفاء والإنقاذ، ضمن مشروع مبادرة «معاً نحو الريادة»، في إطار خطط واستراتيجية الإدارة العامة في التطلع إلى الريادة العالمية، وخلق بيئة إيجابية محفزة، ومشاركة الآخرين في القرار.واشتملت جلسات المختبر تحديد معوقات وتحليل الواقع في قطاع الإطفاء والإنقاذ من خلال التجارب العملية، وبحث الحلول التي من شأنها أن ترفع من كفاءة عمل القطاع، ووضع المبادرات الإيجابية وطرح الأفكار التطويرية.

وأكد اللواء المطروشي أن جلسات المختبر حفلت بالنقاش المستفيض للتحديات، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المهام في قطاع الإطفاء والإنقاذ.

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