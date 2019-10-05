تقسيط المخالفات المرورية عبر 9 بنوك في دبي

دبي(الاتحاد)

أعلن الرائد الدكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بتوقيع تسع اتفاقيات مع بنوك لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية من دون فوائد بنسبة (0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينهما وتلك البنوك.

وقال الرائد أميري إن هذه الخدمة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة التي قامت بتوفيرها دائرة حكومية، وتم إطلاقها في معرض «جيتكس» عام 2015.

وأكد الرائد أميري أن توقيع مذكرات التفاهم جاء بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقيات يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.

ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبي وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية، ثم تقسيطها على الفترات المحددة، وهي 3 أشهر، أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً، ودون رسوم أو فوائد ومرابحة.

وقد تم التوقيع مع 9 بنوك على مستوى الدولة تباعاً، وهم بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، البنك التجاري الدولي، استاندر شارترد بنك، ونور بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني.