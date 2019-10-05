دورة حول «تحديد هوية ضحايا الكوارث»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في «شرطة أبوظبي»، دورة منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، لمدة 5 أيام في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمشاركة عدد من الضباط الموفدين من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، أن الدورة ركزت على التعريف بالإجراءات الدولية المعتمدة لدى الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، والاطلاع على أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة للتعرف على الأشخاص مجهولي الهوية، كما تضمنت محاضرات نظرية وتمارين عملية حول التكتيكات المتقدمة والاستمارات المستخدمة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث.

وأكد اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومختلف دول العالم، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وأشار إلى أهمية عقد هذه الدورات المتخصصة، بما يسهم في توحيد الإجراءات، حسب منظومة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

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