الامارات | «التربية» تحدّد 12 موعداً لاختبار «إمسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تحدّد 12 موعداً لاختبار «إمسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواعيد إجراء اختبار الإمارات القياسي «إمسات EmSAT»، للصف الثاني عشر، وسيكون أول موعد للامتحان يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري.

وحددت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، 12 موعداً لإجراء الاختبار على مدار العام الدراسي الجاري، بمعدل مرتين في الشهر تقريباً، وسيكون إجراء الاختبار يوم السبت حسب التاريخ المحدد في جدول اختبار الإمارات القياسي «EmSAT».

وأظهر الجدول أن فرص الاختبار في شهر أكتوبر الجاري ستكون يومي 12 و26، وفي شهر نوفمبر المقبل يومي التاسع و23، وفي السابع من ديسمبر المقبل، وفي 25 من يناير المقبل، وفي يومي الثامن و22 من فبراير المقبل، وفي يومي السابع و21 من مارس المقبل، وتنتهي الامتحانات في يومي 11 و18 من أبريل المقبل.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» (EmSAT)، هو اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة، منوهةً بأن الهدف منه قياس معلومات ومهارات طلاب الصف الثاني عشر، بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتعطي هذه الاختبارات أصحاب القرار معلومات تفيد في مرحلة التسجيل في الجامعة.

ويكون الاختبار إلزامياً للطلبة الإماراتيين وغير الإماراتيين في الصف الثاني عشر (المسار العام والمتقدم) في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، فيما يكون إلزامياً لطلبة المسار المتقدم فقط في مادة الكيمياء، ويكون تجريبياً في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب لطلبة المسارين العام والمتقدم.

أما طلبة الصف الثاني عشر من الإماراتيين في المدارس الخاصة، سواء التي تعتمد منهاج الوزارة أو الدولية، فإنهم يؤدون الاختبار إلزامياً في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ويؤدي الطلبة الذين درسوا مادة الكيمياء في الحلقة الثالثة لمدة عامين أو أكثر، الاختبار في هذه المادة، ويكون الاختبار في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب تجريبياً.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبار يكون إلزامياً على الطلبة غير الإماراتيين، في المدارس الخاصة ذات المنهاج الوزاري أو المدارس الدولية، والذين يرغبون في استكمال الدراسة الجامعية بالدولة، وذلك في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ويؤدي الطلبة الذين درسوا مادة الكيمياء في الحلقة الثالثة لمدة عامين أو أكثر، الاختبار في هذه المادة، ويكون الاختبار في مادتي الأحياء وعلوم الحاسوب تجريبياً.

وأكدت الوزارة ضرورة التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات كافة والحصول على تذكرة لكل اختبار، والتأكد من طباعة تذاكر الاختبارات وقراءة التعليمات الموجودة عليها، والتأكد من مركز الاختبار والتاريخ والوقت، وفي حال كان الطالب من أصحاب الهمم أو يعاني حالة مرضية قد تؤثر في تقييمه للاختبار، يرسل طلباً عبر بريد إلكتروني قبل موعد الاختبار بأسبوع على الأقل

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لـ[email protected]، يشرح فيه حالته مع ارفاق الأدلة لغاية اتخاذ التدابير التي تسهل إجراء الاختبار، إضافة إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني لاختبار الإمارات القياسي وقراءة المعلومات المتعلقة بالاختبار كافة، والاطلاع على عينة الأسئلة الموجودة على الموقع الإلكتروني.

48 مركزاً لتأدية الاختبار

حددت وزارة التربية والتعليم 48 مركزاً لتأدية اختبار الإمارات القياسي«إمسات EmSAT»، على مستوى الدولة، بواقع 11 مركزاً في أبوظبي، 10 في مدينة العين، ومركزين في مدينة زايد، ومركزين في الرويس، وثمانية مراكز في دبي، وستة في الفجيرة، وثلاثة مراكز في الشارقة، ومركزين في أم القيوين، وثلاثة في رأس الخيمة، ومركز واحد في عجمان.

- «إمسات» يقيس

معلومات ومهارات

طلاب الثاني عشر،

بعد انتهائهم

من مرحلة التعليم

العام.