«طرق دبي» تدرب دفعة من المهندسين المواطنين

دبي (وام) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تنظيمها برامج تدريبية نظرية وعملية لدفعة من المهندسين المواطنين الجدد بالهيئة تم خلالها تقديم أفضل الممارسات الفنية في صيانة الحافلات. قال عبد الله المازمي مدير إدارة الصيانة والخدمات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إن تدريب المهندسين المواطنين الجدد يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة اهتمام حكومة دبي الرشيدة بملف التوطين ضمن «رسالة الموسم الجديد» وتأهيل وصقل قدرات أبناء الدولة على مستوى الكوادر الوظيفية كافة. وأضاف أن البرنامج التدريبي تم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والتطوير بالهيئة، وتضمن 4 ورش تخصصية على مدار 4 أسابيع تم تنفيذها على أيدي أخصائيين في صيانة الحافلات بالهيئة وبالتعاون مع شركات رائدة في مجال صناعة الحافلات.

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