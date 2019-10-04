ناخبات: الاطلاع على برنامج المرشح الانتخابي ضرورة

بدرية الكسار(أبوظبي)

أكدت الناخبات في اليوم الثاني من مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشاركتهن في صنع القرار وتعزيز المسؤولية المجتمعية والوعي بالبرامج الانتخابية في عملية التصويت، لافتات النظر إلى أهمية منح أصواتهن إلى الشخص المناسب لأن الصوت أمانة.

وقالت ميرة عبدالعزيز: «كلنا فخورات بحضورنا إلى مقر الانتخابات، والمشاركة في اختيار من يمثلنا في المجلس الوطني الاتحادي»، لافتة إلى أن «انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس الانتخابية التي نظمها المرشحون لطرح البرنامج الانتخابي تحمل أهمية كبيرة، لأن الناخب أصبح على بينة ويستطيع أن يقرر من يختار وبكل قناعة وثقة».

وأشارت إلى أن المنظمين قدموا أفضل الوسائل والراحة للناخبين.

وقالت الناخبة هند الشحي: «التصويت واجب وطني ونحن على وعي ودراية بالبرامج الانتخابية وحضوري اليوم يعزز المسؤولية من خلال الإدلاء بصوتي بهدف الدعم الاجتماعي، وإنني على ثقة أن اختياري للمرشح موفق، وكلنا أمل أن ينفذوا كل ما ذكر في البرنامج الانتخابي».

وأضافت نورة خلفان النعيمي: «أنا سعيدة لأنني أشارك في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واختياري للمرشح مبني على الثقة»، فيما أكدت عفراء المهيري «أهمية مشاركة المرأة في المجلس الوطني والإدلاء بصوتها شريطة أن تكون واثقة ومقتنعة بالشخص الذي ستنتخبه بصوتها، مؤكدة أنها رشحت الشخص الذي وجدت أهدافه سامية وإنجازاته واضحة».

وأضافت مريم مطر آل علي: «جاء اختياري للمرشح من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والشعارات التي وضعها في وسائل الإعلام المختلفة».

ومن جانبها أكدت خلود خليفة المزروعي أهمية الوعي بالبرامج الانتخابية واختيار الشخص المناسب ليشغل المكان المناسب، انتحابي بناء على البرنامج الانتخابي الذي قدمه المرشح في المجالس الانتخابية، فهو ركز على أصحاب الهمم وتعزيز الهوية الوطنية وقضايا المجتمع.

وقالت فاطمة عطية: «اختياري للمرشح جاء بناء على المحاور التي عرضها في مجلسه الانتخابي».

أضافت ميثة الكعبي: «اطلعت على البرامج الانتخابية وشعرت أن برنامج المرشحة يركز على دعم المرأة من خلال متابعة التواصل الاجتماعي».

وقالت هند البلوشي: «رشحت المرأة الباسمة التي تنشر السعادة بعطائها وبصماتها الرائعة واهتمامها بقضايا المجتمع وخدمتها للوطن والمواطن».

وقالت كلثم المريخي: «قناعتي بالبرنامج الانتخابي سبب اختياري للمرشح».

وشاركت نجمة المحرمي في الانتخابات، وقالت: «كلي فخر واعتزاز كوني استطيع أن أنتخب الشخص المناسب الذي سيمثلنا في المجلس الوطني الاتحادي».

وقالت سريعة الدحيم «حضرت المجلس الانتخابي للمرشح واطلعت على برنامجه الانتخابي، وصوتنا أمانة يجب أن يعطى للشخص المناسب».