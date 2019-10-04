«أم القيوين».. آباء وأبناء في العرس الانتخابي

سعيد أحمد (أم القيوين)

أشاد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشئون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، بأداء وسلاسة الإجراءات وحسن استقبال الناخبين والناخبات في مركز أم القيوين الانتخابي، داعياً أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بضرورة المشاركة في عملية التصويت والتوافد للمراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم ما يعد واجباً وطنياً.

وأكد خلال تفقده مركز أم القيوين في قاعة الاتحاد أمس، إننا على يقين تام بأن جميع أبناء الدولة سوف يشاركون في عملية التصويت، بهدف إنجاح الدورة الرابعة 2019، لافتاً إلي أن مراكز التصويت تقدم إجراءات سهلة وبسيطة لا تستغرق سوى دقائق، من أجل تشجيع بقية الناخبين للحضور والأدلاء بأصواتهم.

وقال المستشار راشد جمعه، رئيس لجنة أم القيوين للانتخابات، إن عملية التصويت بالمركز خلال اليوم الثالث استمرت على نفس الوتيرة منذ انطلاق التصويت المبكر، وسجل العنصر النسائي زيادة في عدد المشاركين، حيث توافدت أعداد كبيرة منهن للإدلاء بأصواتهن، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في التصويت المبكر خلال هذه الدورة شهد ارتفاعاً مقارنة بالدورة السابقة.

وأضاف: أن منح الموظفين ساعتين للمشاركة في التصويت، ساهم بشكل كبير في نجاح عملية التصويت المبكر في أيامه الثلاثة، مشيداً بتعاون الجهات الحكومية والمحلية، ما كان له الأثر في ارتفاع أعداد الناخبين المشاركين في التصويت، كما شهد المركز عدداً من الناخبين والناخبات الذين أتو من مناطق أخرى، للإدلاء بأصواتهم. ودعا المستشار راشد جمعه، كافة الهيئة الانتخابية بأم القيوين، والبالغ عددهم 6 آلاف و653 ناخباً وناخبة إلى ضرورة المشاركة في إنجاح العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن اليوم الرئيس للانتخابات سيكون السبت المقبل، وتم تخصيص مركزين لإمارة أم القيوين، أحدهما في منطقة فلج المعلا، لتسهيل على الناخبين. وشهدت أيام التصويت المبكر في مركز أم القيوين حضوراً ملفتاً للأطفال، شاركوا آبائهم العرس الوطني، وأخذوا فكرة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتعرفوا على إجراءات التصويت وأهمية المشاركة الإيجابية.

بدوره، قال الناخب أحمد الخرجي، عضو سابق في المجلس الوطني، إن مشاركته في التصويت تأتي من أجل تشجيع المرشحين لمواصلة مسيرة العطاء والإنجازات التي تحققها الدولة في شتى المجالات، ودعوة للناخبين للمشاركة في هذا العرس الوطني، الذي يبرز دور المواطنين في الإيجابي تجاه وطنهم. وطالب الناخب حسن علي حميد بن حسين «متقاعد»، المرشحين في حال فوزهم وحصولهم على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي، بمناقشة قضايا المواطنين والاستماع إلى همومهم ونقلها إلى القيادة الرشيدة، والمطالبة بتوفير الدعم للمتقاعدين، وتشجيع المواطنين على تعدد الزوجات، للقضاء على العنوسة.