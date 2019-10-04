مرشحون يحاصرون الناخبين ببرامجهم

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

رغم وجود مرشحي انتخابات المجلس الوطني في مقر التصويت المبكر لأعضاء الهيئة الانتخابية، إلا أن رسائلهم المرسلة إلى هواتف وأجهزة الناخبين للمشاركة في عملية الإدلاء بصوتهم لا تزال تصل إليهم، وذلك عبر الاستعانة بمشاهير «السوشيال ميديا» ومديري قروبات «الواتس آب».

وتلقت هواتف الناخبين منذ انطلاق فترة التصويت المبكر رسائل عديدة ومكثفة مرسلة عبر مديري قروبات «الواتس آب» والمشاهير ممن لديهم شعبية ومتابعون كثر يتم الاستفادة منهم في نشر رسائلهم الانتخابية التي تتضمن أهمية اختيار المرشح الأمثل، والمشاركة في العرس الوطني، وتقديم الدعم الممكن لهم عبر التصويت واختيارهم.

وقال الناخب ناصر محمد: مع انطلاق فترة التصويت المبكر لأعضاء الهيئة الانتخابية لم يهدأ هاتفه النقال من استقبال الرسائل ومقاطع الفيديو الخاصة بمرشحي انتخابات المجلس الوطني ممن دعوا الناخبين إلى المشاركة في مرحلة التصويت المكبر لاختيار المرشح المناسب وتقديم الدعم له عبر التوجه والتصويت ضمن هذه المرحلة المبكرة.

وذكر أن مرشحي انتخابات المجلس الوطني على الرغم من وجودهم في المقر الانتخابي الخاص بمرحلة التصويت المبكر إلا أنهم تمكنوا من استغلال هذه الفترة بالاستعانة بمديري قروبات «الواتس آب» ومشاهير «السوشيال ميديا» ممن لم يتسن لهم الحضور المتواصل في المقر الانتخابي إلى القيام بنشر محتوى برامجهم الانتخابية عبر الأجهزة وهواتف الناخبين، وذلك بشكل مكثف لكي تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من أعضاء الهيئة الانتخابية.

وافقه الرأي علي الشحي الذي ذكر أن الرسائل وغيرها من المواد الخاصة بمرشحي انتخابات المجلس الوطني شهدت انتشاراً واسعاً في عدة مواقع وأجهزة، وذلك مع الساعات الأولى من بدء فترة التصويت المبكر، حيث حرص المرشحون على استغلال الوقت المتبقي من فترة انطلاق الحملات الدعائية لكي يتمكنوا من كسب الأصوات، وتحقيق الفوز في عضوية المجلس الوطني.

وأكد أن تلك الرسائل قد استقبلتها الهواتف النقالة وأجهزة ومواقع التواصل الاجتماعي للناخبين أعضاء الهيئة الانتخابية، على الرغم من قيام أغلبيتهم بإنهاء عملية التصويت المبكر، إلا أن تلك الرسائل لازالت تصل إلى الناخبين، متمنياً التوفيق والسداد لكافة المرشحين المتجهين في خوض تجربة العملية السياسية لتقديم الخدمة للوطن والمواطن.

لم تختلف معهم في الرأي عزة الشحي التي أكدت أن الانتشار الموسع لمختلف أنشطة وصور المرشحين سيعمل على تذكير الناخبين بتجربة الترشح وسيسهل على البعض منهم خاصة ممن لم يتجهوا نحو المشاركة في العملية الانتخابية، ولم يتمكنوا من اختيار المرشح، التعرف على المرشحين، مؤكدة أن كل مرشح قادر على تلبية نداء الوطن في تمثيل أبناء شعبه بمختلف قضاياهم ومطالبهم يستحق الوصول إلى عتبات المجلس الوطني.