أعضاء «تنفيذي أبوظبي» يزورون المراكز الانتخابية

أبوظبي (وام) زار أصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مراكز انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الثاني من أيام التصويت الانتخابي المبكر في كل من العين والظفرة، للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

وزار معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، المركز الانتخابي في العين الكائن في مركز العين للمؤتمرات، وقاما بجولة تفقدية للاطلاع على عملية التصويت المبكر التي انطلقت الثلاثاء الماضي، كما زار معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، المركز الانتخابي بمنطقة الظفرة، الكائن بصالة أفراح مدينة زايد. وشهدت العملية الانتخابية تفاعلاً إيجابياً انعكس على مستوى المشاركة والإقبال على مراكز الانتخاب، التي خصص 9 منها على مستوى الدولة للتصويت المبكر.

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