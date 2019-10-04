عبد العزيز النعيمي: رؤية لتطوير العمل البرلماني

علي الهنوري (عجمان)

أشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لتفعيل وتطوير العمل البرلماني من خلال الاقتراع الإلكتروني، مشيراً إلى ضرورة عملية التدرج الديمقراطي في اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني.

وأكد حرص القيادة على السير قدماً نحو إرساء مبادئ الديمقراطية من خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس التوجه الإيجابي نحو مشاركة أطياف المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان وعدد من المسؤولين إلى مركز الانتخابات الرئيس بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.

واطلع من عبدالله سالم قنزول رئيس المركز على سير العملية الانتخابية واستمع إلى شرح واف حول آلية الانتخاب الإلكتروني المتوفرة في المركز من أجل التسهيل على الناخبين وغيرها من المعلومات والنواحي التنظيمية وكيفية التصويت.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد إن المرشح الذي يتم انتخابه يجب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية باعتباره من يمثل إفراد المجتمع في المجلس الوطني، ويعبر عن طموح وآمال الشعب تحت قبته، وهي مسؤولية وطنية تحتم على الجميع الأخذ بها عند الإدلاء بالأصوات لاختيار العنصر الفاعل الذي سيؤدي دوره الوطني ويتحمل مسؤولياته تجاه قيادته وأبناء وطنه، وهم الذين سيسهمون في عملية الارتقاء بالوطن.

وأضاف إن هذه الدورة من انتخابات المجلس الوطني تشهد تفاعلاً وازدياداً في نسبة المرشحين والناخبين ما يؤكد نجاح استراتيجية وخطة الدولة نحو التدرج السليم للعملية الديمقراطية وأن هذا العدد المتزايد في مختلف إمارات الدولة يؤكد وعي المجتمع وإفراده بأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي. وحث الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الناخبين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية بيوم التصويت النهائي يوم غد السبت الخامس من أكتوبر 2019 لما لها من تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وأعرب عن أمله في أن يكون المرشحون على قدر المسؤولية التي أولاها لهم الناخبون وان يفوا بوعودهم التي تبنوها في برامجهم الانتخابية، مؤكدا أنه ليس هناك رابح أو خاسر في العملية الديمقراطية « فالكل فائز لأنه يخدم الوطن والمواطن وهذا عمل يجب أن يقدمه الجميع بانتماء وإخلاص.