جمعية لافاييت السويسرية العالمية تمنح المنتج السعودي ابراهيم دشيشة وسام فارس*



(أمل العامري— جنيف )

منحت جمعية “لافاييت” العالمية، التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًّا لها، رجل الأعمال و المنتج العالمي ابراهيم دشيشة، وسام فارس بناء على ما قدمه من تقارب و تواصل كبير بين الاقتصاديين والفنانين الفرنسيين و الأميريكيين من خلال عضويته التنفيذية في جمعية دائرة جنيف الدبلوماسية و “بنك بروفيل ديجستون السويسري الإيطالي”.

والجدير بالذكر أن جمعية “لافاييت”، تم تأسيسها في ​فرنسا​ عام 1999، تهدف إلى الحفاظ على روابط الصداقة القائمة بين الفرنسيين و​الولايات المتحدة الأميركية​ وتطويرها وتعزيزها بشكل عام. وهي رابطة غير سياسية وغير نقابية وغير طائفية، تأسست بمبادرة من شخصيات فرنسية من مختلف الآفاق، ومن بين المؤسسين ؛ آرسين شيفر ، وجان نويل فنسنت وريموند ناجبرج ، روبيرت بلوم.

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