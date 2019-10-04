الامارات | بالفيديو.. إعصار قمعي يضرب كدرا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إعصار قمعي يضرب كدرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب إعصار قمعي منطقة كدرا جنوب إمارة رأس الخيمة مصحوبا بأمطار متوسطة عصر اليوم، ما أدى إلى انعدام الرؤيا على الطريق، حيث توافد عشرات المواطنين إلى منطقة كدرا للاستمتاع بمشاهدة الإعصار القمعي والأمطار المتوسطة، كما تداول رواد "السوشيال ميديا" مقاطع فيديو وصور للحالة الجوية في منطقة كدرا.

ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر صفحته على انستقرام، صورا ومقاطع فيديو لسقوط أمطار متوسطة على شارع الشيخ خليفة على طريق مليحة_ الفجيرة، إضافة إلى فيديو لتساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد على منطقة الفلي في إمارة الشارقة، كما سقطت أمطار متوسطة على منطقة إخيضر الفلي في إمارة الشارقة وسط تواجد عشرات الجمال في المنطقة الصحراوية في مشهد أسر محبي الطبيعي وجعلهم يلتقطون الصور والفيديو خلال استمتاع الجمال بالأمطار.

وأشار المركز الوطني للإرصاد إلى تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 45 كيلومتر/ الساعة مثيرة للغبار والأتربة أحيانا وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر.