عبدالله بن زايد يختتم زيارته إلى واشنطن

اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
والتقى سموه خلال الزيارة، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وهيو دوغان المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، إلى جانب بعض من كبار مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.
رافق سموه خلال الزيارة، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والمسؤولون الأميركيون خلال الاجتماعات، أهمية استمرار التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط، كما تم التأكيد على العلاقات التجارية المتينة بين البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأميركية على مواجهة التحديات العالمية الملحة، وضمان استقرار المنطقة والعالم والاستفادة من كافة الفرص لتحقيق الازدهار في البلدين». كما التقى سموه في مبنى الكونغرس الأميركي مجموعة من مستشاري أعضاء مجلس الشيوخ في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية.
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ونوه سموه خلال اللقاءات بالتعاون القائم بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما بحث سموه المساعي الجديدة الرامية لتعزيز المصالح المشتركة.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد التقى في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمعالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، ومجموعة من كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.
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