كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مشروع داون تاون دبي على نهر التايمز في لندن

بعد ما يقرب من 40 عامًا من تواجده على ضفاف نهر التايمز، بدأ أحد المعالم البارزة في لندن – محطة باترسي للطاقة، مع مداخنها البيضاء الأربعة المتدفقة في السماء – تتخلص أخيرًا من غبار الفحم لتصبح واحدة من أكثر المناطق التي يتم الحديث عنها حول إعادة التطوير في المدينة.

يأتي المشروع الجديد على خلفية بضع بدايات خاطئة فوضوية حيث تم تحويل المبنى تقريبًا إلى ملعب لكرة القدم في العام الماضي، ووقع أخيرًا صندوقان ماليزيان، وهما بيرمودالان ناسيونال بيرهاد (PNB) وصندوق ادخار الموظفين في ماليزيا، مؤخرًا على صفقة تأخرت مرارًا وتكرارًا للحصول على حصة الأغلبية البالغة 1.6 مليار جنيه إسترليني (7،33 مليار درهم) من المشروع.

ويعد المشروع الذي تبلغ تكلفته 9 مليارات جنيه إسترليني (40.2 مليار درهم) الآن أكبر مخطط للتجديد الحضري في أوروبا. ومن المقرر الانتهاء من المشروع المكوّن من سبع مراحل في عام 2021، وهو موجه إلى الشرق أوسطيين كمكافئ لوسط مدينة دبي على نهر التايمز – فهناك بعض المقارنات السهلة مع مرسى دبي، فهو موقع أخضر رائع أيضًا، بالقرب من حديقة Battersea Park المترامية الأطراف.

وتشهد عملية ترميم محطة توليد الطاقة Battersea Power Transform محطة مميزة من الدرجة الثانية تتحول إلى حي مبتكر وفني من المتوقع أن يجذب أكثر من 40 مليون زائر سنويًا. وأصبحت المساحة المكتبية جاهزة تمامًا الآن، حيث تشغل Apple نصف مليون قدم مربع لحرمها الجديد في المملكة المتحدة.

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أشار جونز إلى حقيقة أنه كأخر موقع تطوير رئيسي على ضفاف النهر في وسط لندن، فإنه يتمتع بجاذبية فريدة. “ما يجعلنا مختلفين للغاية هو أننا لا نقع على طريق رئيسي. وأعتقد أنه سيجذب الناس من دول مجلس التعاون الخليجي على وجه لبعده عن حركة المرور”.

وقام مستثمرون من الشرق الأوسط بشراء منازل في Circus West كمنزل رئيسي لهم في لندن، في حين أن آخرين لديهم أبناء في إحدى جامعات المدينة. وفي الوقت نفسه، اشترى البعض عقاراً في المرحلة الثالثة لمجرد أنهم ينجذبون إلى فكرة امتلاك عقار في مبنى فرانك جيري السكني الوحيد في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستمرة، ضخت شركة UHNWI في الشرق الأوسط 3.3 مليار دولار (12.11 مليار درهم) إلى العقارات في لندن في عام 2018، وفقًا لتقرير Knight Frank’s 2019 Wealth Report.

وخلقت قيمة الجنيه الضعيف بيئة شراء جذابة للمستثمرين الذين ترتبط عملتهم بالدولار من المنطقة، وبالتالي دخل الكثير من أموال الشرق الأوسط إلى سوق العقارات في لندن بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الواقع، أصبحت العقارات الرائدة في لندن الآن أرخص بنسبة 40 في المائة بالنسبة للمشترين العرب مقارنة بشهر يونيو 2014، بحسب غلف نيوز.