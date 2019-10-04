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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على فندق الفاية لودج في الشارقة
نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فندق الفاية لودج المثالي لعشاق التخييم في الشارقة.
ويقدم نزل الفاية الواقع في عمق الصحراء لضيوفه فرصة لاستكشاف الجمال الحقيقي لمنطقة مليحة التي تم ترشيحها كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو حيث تحتضن مليحة عدداً من المواقع الهامة، منها قبور العصر البرونزي وحصون فترة ما قبل الإسلام.
وقد تم اكتشاف ثروة كبيرة من القطع الأثرية الرائعة ما بين هياكل الإبل وأدوات الفخار والحديد، والعديد من الآثار التي تعرض في مركز مليحة للآثار.
وتستضيف سفوح الجبال الرملية إحدى أكثر الفنادق تميزاً في المنطقة حيث يرتفع نزل الفاية من الكثبان الرملية الساحرة المحيطة به، ويقدم تجربة لا مثيل لها. حيث يمكنك أن تسير على خطى السكان القدماء واختبار حياة البدو في الصحراء.
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