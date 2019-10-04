«مواصلات عجمان» تناقش ملف التوطين وتعتمد «برنامج كفاءات»

عجمان (الاتحاد) أكد محمد عبدالله علوان رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصلات العامة –عجمان، أن المؤسسة تحرص على تنفيذ استراتيجياتها التي تهدف إلى ترجمة رؤية ورسالة وأهدافها في توفير الخدمات المميزة للجمهور المستهدف بالإمارة والمتعاملين معها. جاء ذلك خلال ترؤس علوان صباح أمس اجتماع مجلس الإدارة الدوري بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء التنفيذيين، وذلك بمقر المؤسسة.

ورحب علوان بكافة الأعضاء، مثمناً جهودهم المبذولة بما تم إنجازه خلال عام 2019 وتم الإطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بسير العمل.

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