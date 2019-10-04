«التوطين» تكرم داعمي البرنامج الوطني «وجهني»

دبي (وام) كرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين مجموعة مختارة من الشركات والمؤسسات تقديراً لالتزامها الكبير بالبرنامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي «وجهني»، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ومن بين الشركات المكرمة جاءت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة وذلك لمساهماتها القيمة في مبادرات التوطين وتقديراً لجهودها في رعاية المواهب الإماراتية الشابة من خلال برنامج التدريب الداخلي الخاص بالمواطنين الإماراتيين «تعليم».

ويقدم «تعليم» برنامج التدريب الداخلي العملي في شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة الذي يمتد لفترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع فرصة تتيح للشباب الإماراتي اكتساب خبرات عملية فورية في قطاع الخدمات المالية كما يمنحهم الفرصة لتلقي مرتب أثناء دراستهم.

ويسهم البرنامج بشكل كبير في إعداد جيل الشباب وتزويدهم بما يحتاجون إليه من مهارات لشق طريقهم والانطلاق بمسيرتهم المهنية وتعزيز ثقتهم وبناء مهارات التواصل التي تعزز قدرتهم على مواجهة التحديات في عالم الشركات، وتقديم مساهمة إيجابية في اقتصاد الدولة ومسيرة التنمية المستدامة فيها ويُخرج برنامج «تعليم» نحو 60 طالبا إماراتيا كل عام.

وأعرب عبد الكريم الكايد المدير العام لشركة الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة عن شكره لوزارة الموارد البشرية .

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