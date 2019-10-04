«مرور الشارقة» تنظم محاضرة لتوعية 2000 عامل

الشارقة (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، أمس الأول محاضرة توعية باللغتين «العربية والأوردو» بهدف الحد من حالات العبور الخاطئ على الطرق، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بجعل الطرق أكثر أماناً، لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

استهدفت المحاضرة عمال بلدية الشارقة الذين يصل عددهم قرابة 2000 عامل، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية التي تنظمها القيادة لمدة عشرة أيام، في إطار اهتمامها بكيفية العبور الآمن للطريق لموظفي الزراعة ببلدية الشارقة، وكيفية الابلاغ عن الظواهر المرورية والأمنية في حال رصدها.

ألقى المحاضرة مدير فرع التوعية والإعلام المروري، المقدم عبدالرحمن خاطر، وعدد من ضباط الاختصاص، حيث تطرق من خلالها إلى عدد من النقاط الأمنية والتوعوية لرفع كفاءتهم وتعزيز الحس الأمني لديهم، وتأهيلهم للتعامل مع مختلف المواقف.

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