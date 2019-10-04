شرطة رأس الخيمة تدخل «غينيس» بأكبر شارة تعريفية

رأس الخيمة (الاتحاد)

تسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، شهادة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم من المحكمة الرسمية «شيفالي ميشرا»، وذلك بحضور تشارلز وارتون، رئيس فريق إدارة الأرقام القياسية.

وأكد اللواء النعيمي خلال حفل التسليم الذي أقيم على خشبة مسرح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بحضور محكمين من غينيس للأرقام القياسية أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة رأس الخيمة التي تحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

من جانبه، أوضح العميد جمال الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة أنه وفريق العمل القائم على الشارة التعريفية بذل جهوداً مضنية وتخطى صعوبات جمة وإجراءات معقدة للحصول على شهادة غينيس للأرقام القياسية بأكبر شارة شرطية تعريفية، مشيراً إلى أن التخطيط لهذا الإنجاز استمر طيلة 3 أشهر، سعياً وراء التميز وحصد المراكز الأولى، وتقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين.

من جهته، قال الرائد يوسف الطنيجي، إن مدة تصنيع الشارة بلغت 26 يوماً على مدار الأربع وعشرين ساعة، حيث يبلغ حجمها 115X154 سنتيمتراً وسمكها 29 مليمتراً، بينما يصل وزنها إلى 104 كيلوجرامات.

وأوضح أن فريق العمل واصل الليل بالنهار لضمان تحقيق اللقب عن أكبر شارة شرطية تعريفية على مستوى العالم، وتحقيق هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازات شرطة رأس الخيمة.