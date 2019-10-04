بتوجيهات هزاع بن زايد.. هزاع المنصوري وسلطان النيادي عضوا شرف بنادي العين وإطلاق اسميهما على ملعبين

أبوظبي (وام) بناء على توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، منح نادي العين عضوية الشرف لهزاع المنصوري، ورفيق دربه سلطان النيادي، وذلك كونهما نموذجاً مشرفاً يقتدى به.

كما تقرر إطلاق اسميهما على ملعبين في مدرسة كرة القدم، تقديراً لجهودهما المخلصة، ودورهما البارز في تجسيد حلم الإمارات بارتياد الفضاء، وتقديمهما صورة ناصعة للشباب الإماراتي والعربي المتسلح بالعلم والمعرفة، والساعي إلى تحقيق الإنجازات الملهمة على الساحة العالمية.

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