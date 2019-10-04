شرطة عجمان تتعاون مع فرنسا في إدارة الكوارث

عجمان(الاتحاد) شهد العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي، مدير معهد تدريب الشرطة في شرطة عجمان، تخريج دورة التخطيط وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الشرطة الفرنسية.

شارك في الدورة 18 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، قدمها كل من المقدم يانيك فيرنيير، والرائد ديديير روفينو من الشرطة الفرنسية، وترجمة عبد اللطيف بنحاسو وكمال أرخه.

وتناولت الدورة كيفية التخطيط للتعامل مع الأزمات والكوارث من خلال الأسس العلمية التي تتطبق فيها المعايير الحديثة، وكيفية إعداد فرق العمل وتدريبها بالأسس والقواعد والمهام.

وتقدم العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي بجزيل الشكر والتقدير للمحاضرين، وقدم لهم الشهادات والدروع التذكارية، مؤكداً أهمية التعاون بين شرطة عجمان والشرطة الفرنسية في المجال الأمني، كما سلم شهادات الدورة للمشاركين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم وحياتهم العملية.

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