«الإمارات لمتلازمة داون» تطلق حملة توعية

دبي (وام) أطلقت جمعية الإمارات لمتلازمة داون حملة «معاً لتحرير القدرات الكامنة» للسنة الثانية على التوالي بدبي بمناسبة شهر التوعية بمتلازمة داون الذي يصادف أكتوبر من كل عام.

وأشادت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون بالرعاية التي توليها قيادة الدولة الرشيدة لأصحاب الهمم على كافة الأصعدة والمستويات وكافة المبادرات التي يسرت لأصحاب الهمم السبل وفتحت لهم الآفاق التي تضمن لهم المساواة وتمكنهم من العيش الكريم.

وأوضحت أن فعاليات الحملة تشتمل على العديد من البرامج وورش العمل التخصصية المتنوعة التي صممت لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجمعية الرامية إلى تأهيل ودمج ذوي متلازمة داون ودعم الأسر وتطوير الخدمات والتوعية المجتمعية والاستدامة.

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