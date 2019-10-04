«إسعاد المتعاملين» في بلدية دبا

دبا الفجيرة (الاتحاد) اختتمت بلدية دبا البرنامج التدريبي «إسعاد المتعاملين» والذي استمر لمدة 3 أيام متتالية، بحضور راشد عبيد السلامي مدير عام المركز الأكاديمي للاستشارات والتطوير المؤسسي، حيث استهدف البرنامج موظفي البلدية.

ومن جهته، قال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: إن برنامج إسعاد المتعاملين هو تجسيد للخطة الاستراتيجية في تطوير الخدمات التي تقدمها البلدية وتنمية مهارات موظفيها في إسعاد الجمهور والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الآخرين باحترافية ومهنية ومواكبة استراتيجية الدولة في تحقيق السعادة والتميز المؤسسي.

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