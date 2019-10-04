محاضرة عن التسامح لـ600 صيني

أبوظبي (الاتحاد) استفاد أكثر من 600 شخص من الجالية الصينية بالدولة من محاضرة توعية نظمتها مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والشركاء الاستراتيجيين بعنوان «احترام ثقافة القانون والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة».

نظم المحاضرة مركز شرطة الرحبة وترجمت إلى اللغة الصينية بهدف إيصال الرسالة القانونية ونشر ثقافة التسامح بطريقة مبسطة ومفهومة، لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، كضرورة مجتمعية للتأثير في أسلوب حياة الأفراد وفي سلوكياتهم بصورة إيجابية، وتعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأوضح العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن المحاضرة، ركزت على أهمية التسامح ورفع مستوى الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة احترام القانون، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالشراكة المجتمعية.

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