هزاع بن زايد: فخر واعتزاز

أبوظبي(الاتحاد) هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية بنجاح المهمة التاريخية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وذلك في تغريدة لسموه بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «أجمل التبريكات بعودة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري سالماً غانماً إلى أرض الوطن، بعد إنجاز مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث رفع اسم الإمارات عالياً وحقق حضوراً عربياً وعالمياً مميزاً تجسدت من خلاله قيمنا الأصيلة، وتجلت طموحاتنا الكبيرة في مجال الفضاء». وأضاف سموه: «مثلما ودعنا هزاع المنصوري في بداية رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، نستقبله اليوم بنفس مشاعر الفخر والاعتزاز وقد عاد ورفاقه من هذه الرحلة المكللة بالإنجاز، مهنئين رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات والعرب بنجاح المهمة التاريخية».

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