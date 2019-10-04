أبوظبي (وام) تقبل سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التعازي أمس - في قصر المشرف - من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وجموع المعزين بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي.

كما تقبل التعازي إلى جانب سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وأبناء الفقيد مبارك وغانم ومحمد.

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن زايد يتقبل التعازي في وفاة سهيل الكتبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.