رأس الخيمة.. حضور كثيف من دون مخالفات

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة رأس الخيمة، أنها لم تسجل أي مخالفات خلال أيام التصويت المبكر، والتي انتهت أمس وسط حضور كثيف من الناخبين.

وقال أحمد عبيد الطنيجي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات في رأس الخيمة: إن اللجنة لم تسجل أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى أمس الخميس بالنسبة للتصويت المبكر.

وأضاف: شاهدنا إقبالاً كبيراً من الناخبين على لجنة الإمارة الرئيسة، والتي عقدت بمركز المعارض بالإمارة، لافتاً إلى أن الإقبال النسائي كان أكبر من المتوقع، حيث حرصت الكثير من المواطنات على المشاركة ومنح أصواتهن للمرشحين، مشيراً إلى أن هناك 45 متطوعاً قدموا جميع الخدمات المطلوبة للناخبين، وسهلوا عملية التصويت.

وتابع الطنيجي: تفاعل الناخبين يدل على الوعي بأهمية المشاركة في هذا العرس الوطني المهم والظهور بهذا المظهر المشرف، والذي تميز بالتنظيم الجيد، موضحاً أن اللجنة المنظمة نبهت على جميع المرشحين بضرورة ابتعاد ذويهم عن مقر اللجنة، وهو ما لقي استجابة من الجميع.

من ناحيتهم، عبر عدد من الناخبين عن فرحتهم بالمشاركة في الانتخابات كواجب وطني في المقام الأول، مشيدين بحسن التنظيم الذي تميزت به الدورة الانتخابية الحالية للمجلس الوطني، والتي شملت سهولة الوصول لأجهزة الأدلاء بالأصوات المربوطة بقاعدة بيانات الناخبين.

وقال عبد الله حسن الشحي من منطقة الظيت: إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يسهم في إبراز هذه التجربة المتميزة في أحسن صورة أمام العالم، لافتاً إلى تسهيل العملية الانتخابية والسماح لأي ناخب الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي.

وقالت أم عبدالله: إنها تشارك في الانتخابات للمرة الثانية، وحرصت على المشاركة في هذه الانتخابات استجابة لدعوة قيادتنا الرشيدة التي وفرت كافة السبل المريحة للأهالي للتعبير برأيهم عمن يختارونه ممثلاً تحت قبة المجلس الوطني.