«الإمارات لرواد الفضاء»: هزاع المنصوري بصحة ممتازة ومعنويات مرتفعة

أكد سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء أن هزاع المنصوري بصحة ممتازة بحسب الفريق الطبي الذي فحصه بعد وقت قليل من وصوله إلى الأرض، بعد ثمانية أيام قضاها على متن محطة الفضاء الدولية، مشيراً إلى أن معنويات هزاع مرتفعة للغاية ويتطلع إلى العودة إلى أرض الوطن قريباً.

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وكان في استقبال المنصوري، في موقع الهبوط، المهندس سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء وسعيد كرمستجي مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى فريق طبي دولي متخصص.