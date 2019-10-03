فيديو.. حمدان بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً بوالدة رائد الفضاء هزاع المنصوري

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اتصالا هاتفياً بوالدة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي عاد اليوم من محطة الفضاء الدولي.

وقال سموه إن هزاع المنصوري مثل الإمارات بكل فخر، متمنياً عودته بسرعة إلى أهله ووطنه.

بدورها، قالت والدة أول رائد فضاء إماراتي إن ابنها ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا تشجيع القيادة الحكيمة واهتمامها برفعة الوطن وأنبائه. وقالت إن ما حققه هزاع المنصوري هو طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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