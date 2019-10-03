الامارات | التجاوز بطريقة خاطئة يتسبب بحادث مروري بليغ بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن التجاوز بطريقة خاطئة يتسبب بحادث مروري بليغ بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب التجاوز بطريقة خاطئة بإصابة (7) أشخاص من الجنسية الآسيوية بينهم طفل بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بعد منتصف نهار اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري بليغ بين مركبتين على شارع الإمارات.

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وفور تلقي البلاغ انتقلت كافة الوحدات المختصة إلى موقع الحادث، وتعاملت الفرق مع الحادث مباشرة كل في مجال اختصاصه، حيث تبين وجود (7) مصابين؛ بينهم طفل يبلغ من العمر (10) سنوات، حالته حرجة وتم نقله على وجه السرعة عبر مروحية تابعة لإدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، إلى مستشفي القاسمي بالشارقة لإسعافه، فيما تعامل الإسعاف الوطني مع الإصابات ونقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وأرجع المختصون سبب وقوع الحادث إلى التجاوز بطريقة خاطئة.

وشرطة الشارقة إذ تأسف لوقوع مثل هذا الحادث متمنية عاجل الشفاء للمصابين، وتدعو قائدي المركبات إلى عدم التجاوز بصورة خاطئة، والتأكد من خلو المسارات من المركبات الأخرى، وضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الانشغال أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الانحراف المفاجئ ، متمنية السلامة للجميع