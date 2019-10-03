رئيس أركان القوات المسلحة يرأس وفد الدولة في اجتماع استثنائي لدول "التعاون"

ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وفد الدولة في الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد صباح اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.

يأتي الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.

تم، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة التطورات والأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث دعا أصحاب المعالي والسعادة في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها أي دولة يُعتدى عليها من دول مجلس التعاون.

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