محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة أرملة السيد محمد الهاشمي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في وفاة أرملة السيد محمد الهاشمي وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المشرف في أبوظبي.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة وأبنائها عبدالرحمن وعبدالله وهاشم وجنيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
رافق سموه، خلال تقديمه واجب العزاء، سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.
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