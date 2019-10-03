محمد بن زايد: نبارك لشعب الإمارات إنجاز هزاع المنصوري التاريخي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للشعب الإماراتي، اليوم الخميس، عودة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض بعد أن أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية.

وكتب سموه، في حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «الحمد لله على عودة هزاع المنصوري سالماً إلى الأرض بعد رحلة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «نبارك لشعب الإمارات هذا الإنجاز التاريخي... ماضون بعزم أبناء زايد لتحقيق طموحنا للوصول إلى المريخ».

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