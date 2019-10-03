كيف نجحت دائرة النقل في أبو ظبي بتنفيذ شبكة طرق متكاملة

يعد السفر براً هو أكثر وسائل النقل ملاءمة في جميع أنحاء العالم، وأبوظبي ليست استثناء من ذلك. ففي كل يوم تسير آلاف المركبات على شبكات الطرق المتكاملة التي قامت دائرة النقل في أبو ظبي ببنائها.

وقد تمخضت جهودنا عن الاعتراف بامتلاك دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل الطرق في العالم بين الأعوام 2015-2018، وهو ما نعتز به ونفخر. فما يجعل هذا الإنجاز أكثر أهمية وقيمه هو أن أبوظبي طورت بنيتها التحتية للطرق من الصفر، في وقت كانت فيه المدينة صحراء تقريبا من قرابة الــ 50 عامًا.

في السابق؛ عندما كانت السيارات قليلة العدد، لم يكن أمام الناس من خيار سوى استخدام الطرق الرملية للسفر إلى العين والمناطق الساحلية في جزيرة أبوظبي وليوا في المنطقة الغربية والإمارات المجاورة الأخرى. وكانت تلك الرحلات شاقة وبها نسبة من الخطورة وتعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية.

ولكن مع نمو دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من وجهات الأعمال والتجارة الرئيسية في العالم، ركزت الاستثمارات على عمل شبكة طرق مطورة، الأمر الذي سهل عملية الانتقال والسفر أكثر من أي وقت مضى. فقد انعكست الرؤية الثاقبة والرغبة في التطوير لدى المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 1971، وحاكم إمارة أبوظبي من عام 1966، على الطرق التي شهدت تطورا جذرياً.

فقد أدرك، طيب الله ثراه، أنه لتقديم شبكة طرق حديثة ومتكاملة تمامًا من الضروري التعلم من الدول الأخرى، فتم تعيين المهندسين والفنيين ذوي الخبرة والمؤهلين تأهيلا عاليا من أكثر من 100 دولة، وتكليفهم بالمساعدة في جعل رؤية الشيخ زايد حقيقة واقعة.

في البداية، واجه المهندسون تحديات مختلفة منها أن العديد من الطرق التي كانت معتمدة قامت أصلا على السبخة (المسطحات المالحة) الأمر الذي أدى لتدهورها. فحتى وقت الشيخ زايد، لم يقترح أحد استخدام طبقات صخرية إضافية تحت الطرق الجديدة لتحل بذلك مشكلة تآكل الطرق، وبالتالي زاد العمر الافتراضي للطرق.

وتثير درجات الحرارة القصوى أيضًا تحدياً مع الخرسانة الإسفلتية مما يتسبب في إذابة سطح الطريق أو تكسيرها بسهولة. ومع ذلك، وبمساعدة حكومية، تم تطوير مزيج من المواد التي تجعل الطرق أكثر بقاءً واستدامة.

Advertisements

تفتخر مدينة أبوظبي بشبكتها للطرق التي يصل طولها إلى 25000 كم، كما تضم المدينة أربعة جسور - المقطع (أول جسر في أبوظبي) وجسر مصفح وجسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة. بفضل التخطيط الدقيق والمدروس الذي تقوم به دائرة النقل، يوجد حاليا طرق تتصف بالسيولة المرورية للوجهات الرئيسية لسكان المدينة مثل المستشفيات والمدارس ومراكز التسوق، هذا بالإضافة إلى بالإضافة إلى الطرق التي تربط العاصمة بالإمارات الشمالية، مما جعل السفر أسهل من أي وقت مضى.

ومع استمرار النمو السكاني في أبوظبي، وبالتبعية زيادة عدد قائدي السيارات، اتخذت دائرة النقل تدابير لتعزيز السلامة على الطرق. تتبع الحكومة مبدأ 'Three Es' لمنع الحوادث وتخفيف الازدحام، والذي يقوم على قواعد ثلاث هي التعليم والتعزيز والتصميم الهندسي.

ولا يكتب لكل جهود تحسين الطرق النجاح والاستمرار بغير الاستثمارات المالية الحكومية التي تبنت استخدام التقنيات الحديثة. تتضمن هذه التقنيات الحديثة أنظمة النقل الذكية (ITS)، التي أصبحت وسيلة نعتمد عليها لتوفير معلومات حديثة عن حركة المرور ولتقليل وقت السفر.

كما تنتشر العديد من إشارات المرور في كافة أنحاء أبوظبي لتنبيه السائقين، والحيلولة دون وقوع الحوادث، وتم تثبيت تكنولوجيات الأمان، مثل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقةCCTV، وشاشات الفيديو الحائطية التي تتضمن إرشادات لسائقي المركبات لضمان التنقل بأمن وسلاسة.

ونواصل في دائرة النقل تطوير البنية التحتية للطرق، بشكل مستمر، لنكون دائما في حالة حراك باتجاه المستقبل ولنكون مستعدين لكلما سيطرأ فيها من تغيرات. لذلك لدينا خطط تضمن قدرتنا على التعامل مع الخدمات الإضافية التي قد تستجد مثل القطارات عالية السرعة والترام ومشاريع المترو، هي جميعها جزء من الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي لعام 2030.

أعتبر أننا نعيش وقتاً حاسماً يشهد الكثير من الإنجازات، وستتاح فرصة لمئات الخبراء والمندوبين العالميين مع استضافتنا للمؤتمر الدولي للطرق بنسخته السادسة والعشرين في أكتوبر، للتعرف عن قرب على مستوى التطور الذي وصلت إليه طرق أبوظبي وخططنا للمستقبل التي مازالت تحمل الكثير.