الامارات | خليجية تقاضي شقيقها بسبب خادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجية تقاضي شقيقها بسبب خادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت خليجية بلاغاً ضد شقيقها تتهمه بدفعها، عندما حاولت أخذ خادمة منزل ذويها لمساعدتها في تنظيف منزلها الخاص، واتهمت المجني عليها شقيقها بالتحكم فيها وشقيقاتها أثناء غياب والدتهم خارج الدولة للعلاج.

وقالت المجني عليها أمام محكمة الجنح في الفجيرة «بينما كنت أحاول استعارة خادمة والدتي لتنظيف منزلي، اعترض شقيقي ومنعني ودفعني،بحجة أنه وشقيقاتي بحاجة لها أكثر مني في غسل ملابسهم وإعداد الطعام لهم».

وأفاد المتهم بأنه منع شقيقته من أخذ الخادمة ولم يضربها أو يدفعها، موضحاً أنه المسؤول عن شقيقاته أثناء غياب والدتهم خارج الدولة للعلاج، وعليه المحافظة عليهن إلى حين عودة والدته، مؤكداً أنه لم يتحكم فيهن إلا بحدود مصلحتهن، وهي العودة للمنزل في وقت محدد، وإعلامه بمكان وجودهن أثناء غيابهن عن المنزل.

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وأكدت دفاع المتهم، المحامية آمنة الشحي، انتفاء أركان الجريمة في أوراق القضية، لعدم وجود جريمة ودليل مادي عليها، إذ لم تقدم شقيقة المتهم تقريراً طبياً يفيد بتعرضها للضرب.

وأشارت إلى أن الشاهدة «شقيقتها» أكدت أن المتهم دفع المجني عليها ولم يصفعها أو يضربها.

وأجّلت المحكمة القضية للحكم في جلسة الأسبوع المقبل.