"انتخابات الوطني".. تواصل عمليات التصويت المبكر في اليوم الأخير

تختتم اليوم الخميس، فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 9 مراكز رئيسية في كافة إمارات الدولة.

وشهدت عمليات التصويت في اليوم الثالث، إقبالاً من أعضاء الهيئات الانتخابية على مراكز التصويت المبكر في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والعين وغيرها من إمارات الدولة.

وأدلى معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في مركز التصويت المبكر بالشارقة.

وقال معالي عبدالرحمن العويس في تغريدة على "تويتر": "حريصون أن تتم العملية الانتخابية بكل شفافية وأن يكون هناك التزام بالمعايير الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية".

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وانطلقت عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الثلاثاء، عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.

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