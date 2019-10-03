الأنصاري للصرافة تدشّن فصلاً دراسياً بمركز راشد لأصحاب الهمم

زار راشد الأنصاري المدير العام لمجموعة الأنصاري للصرافة والوفد المرافق له، مركز راشد لأصحاب الهمم لتدشين الفصل الدراسي الذي أوقفه عن روح والده المغفور له علي أبو الحسن الأنصاري، حيث استقبله الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم العضو المنتدب للمركز والسيدة مريم عثمان المدير العام حيث جالت بهم أقسام المركز وفصوله وورشات التدريب والتأهيل المهني وقدمت لهم شرحاً وافياً عن خدمات المركز وطلبته والتطورات التي تم استحداثها وخاصة فصل الذكاء الاصطناعي وفصل تراث الإمارات.

وقد أعرب راشد الأنصاري عن بالغ سعادته بالشراكة الإنسانية التي تجمع بين مجموعة الأنصاري للصرافة ومركز راشد لأصحاب الهمم، وقال: يسعدنا اليوم أن يحمل احد فصول مركز راشد لأصحاب الهمم اسم والدي المغفور له علي أبو الحسن الأنصاري ليكون صدقة جارية عن روحه).

وأعربت السيدة مريم عثمان عن بالغ تقديرها للدعم الموصول الذي تلقاه المركز منذ بداياته من مجموعة الأنصاري للصرافة وكفالتها لعديد من الطلبة المعسرين وتبنيها رسومهم الدراسية، وحرصها على تعزيز رسالة المركز وتطوره وتوسع خدماته.

وشارك الضيوف طلبة راشد لأصحاب الهمم هواياتهم ومهاراتهم، وقدمت فرقة نجوم راشد المسرحية استعراضها المؤثر الذي يؤكد قدرات أصحاب الهمم وحرصهم على تحقيق ما تتطلع اليه القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بكفاءة واقتدار في مجتمعاتهم.

وفِي ختام الزيارة قام راشد الأنصاري بغرس نخلة في أرض المركز حملت اسم والده، ثم قدمت السيدة مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم درع المركز التقديرية لمجموعة الأنصاري للصرافة وشهادة تقدير وامتنان.