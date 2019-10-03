" بركة الدار" في جمعية أم المؤمنين

نفذت جمعية أم المؤمنين صباح اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن تحت شعار "بركة الدار" حضرها عدد من كبار مواطني دار عجمان لرعاية المسنين، بالاضافة للشاعر د.عبدالله بن شماء وعدد من الطلبة ومنتسبي الجمعية.

وذكرت أسماء شهداد المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين ان دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها، أولت اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين، وذلك انطلاقاً من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وموروثنا الاخلاقي والقيمي والحضاري الكبير، حيث كان الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات رحمه الله تعالى على رأس من نادى بتوفير حياة كريمة لكبار المواطنين، واعتبر رعايتهم مسؤولية فردية قبل أن تكون جماعية، وذكرت بأن باني الدار طلب من أبنائه أخذ العبرة من أسلافهم والاقتداء بنهجهم والتحلي بقوة العزيمة التي يتحلون بها، ومن هنا فقد هدفت هذه الفعالية الى إشراك مختلف فئات المجتمع احتفاءً بكبار المواطنين وتمسكاً بالعادات الاصيلة لتتوارثها الأجيال أباً عن جد.

قدم الشاعر د. عبدالله بن شماء قصيدة شعرية بالمناسبة وتحاور مع الجمهور ، وتخلل الفعالية فقرات مستوحى من الموروث الشعبي الاماراتي قدمتها مدرستي عجمان الخاصة ، والشارقة الأمريكية الدولية - أم القيوين، واخيراً كرمت مديرة الجمعية المشاركين في احياء الفعالية، وشكرت جهودهم.

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