"أبكو العالمية" تطلق خدمة العلاقات العامة والرقمية ignite لتلبية احتياجات روّاد الأعمال والشركات...

أعلنت "أبكو العالمية" الشركة الرائدة في استشارات الاتصال والعلاقات العامة، إطلاق خدمة ignite القابلة للتطوير والمخصّصة لخدمات الاتصال لدى الشركات الناشئة وروّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتسهيل دخولها إلى الأسواق، وتعزيز نمو أعمالها وفرص حصولها على الاستثمارات، وفق ما أعلن مأمون صبيح، رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبّر صبيح عن اعتزازه بإطلاق خدمة ignite المبتكرة، موضحاً أنه "من خلال محفظة عملائنا المتنامية، لاحظ فريق عملنا في أبكو العالمية وجود عدد متزايد من الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، وأدرك حاجة هذه الفئة من العملاء إلى خدمات العلاقات العامة والدعم الرقمي والإبداعي والسرد المبتكر لقصصها بأسعار معقولة. ويأتي إطلاق أحدث خدماتنا المبتكرة ignite للمساهمة في سدّ هذه الثغرة المتنامية من الاحتياجات الناشئة في السوق"، موضحاً أنه يمكن لما يصل إلى 10 شركات أو أفراد سنوياً التقدم للاستفادة من هذه الخدمة.

ويتزامن إطلاق خدمة ignite من أبكو العالمية مع الزخم المستمر الذي تشهده منظومة أعمال الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، والتي سجّلت رقماً قياسياً في التمويلات خلال عام 2018 باستثمار 893 مليون دولار أمريكي في 366 شركة ناشئة، وفقاً لتقرير "الاستثمار المُخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2018 والصادر عن منصّة الشركات الناشئة "ماجنيت". وعلى النطاق المحلي، أسهمت سياسات التأشيرات والاستثمارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات في جعل البلاد أكثر جاذبية وترحيباً برواد الأعمال الطامحين لإنشاء مشروعات جديدة.

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وقد باشرت الشركة بالفعل تطبيق خدمة ignite بشكل فعال مع عملائها، مثل [email protected] لمساعدتهم في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تساهم في تعزيز الوعي بعلاماتهم التجارية وتوسيع نطاق حضورها وخلق فرص استثمارية جديدة. وستتولى الإشراف على خدمة ignite من أبكو العالمية، راكي رافال شيفرد، مديرة خدمة العملاء التي تدير بالفعل مجموعة حسابات لعملاء أبكو من روّاد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقالت شيفرد: "نظراً للنمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الساحة المحلية، قمنا بدراسة معمّقة تهدف إلى تحديد ما تواجهه هذه الفئة من تحديات. ومع ابتكار نموذج مصمّم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، سنسهم بإضافة المزيد من القيمة لهذا القطاع الذي ما زال في طور النمو، انطلاقاً من حرصنا على دعم القيادات الناشئة والتعاون معاً لضمان مستقبل أفضل".

ويتسم إطلاق خدمة ignite أيضاً بأهمية خاصة نظراً لأنه يأتي بالتوازي مع احتفالات أبكو العالمية بمرور 35 عاماً على تأسيسها كشركة مستقلة على يد مارجري كراوس في عام 1984. حيث شهدت أبكو على مدى العقود الماضية نمواً مستمراً لتغدو شركة عالمية رائدة في استشارات الاتصال، يعمل لديها أكثر من 800 موظف في أكثر من 30 بلداً حول العالم، كما أنها لا تزال من أهم الشركات المستقلة المملوكة لنساء حتى يومنا هذا. وتسهم هذه الاستقلالية بتعزيز روح المبادرة والابتكار في الشركة، إذ تمنح موظفيها مجالاً أوسع للتفكير الإبداعي الجريء، والتحمّل الذكي للمخاطر، وإيجاد الفرص الجديدة في الأسواق، والذي أسهم بحصول أبكو مؤخراً على جائزة أفضل شركة استشارية في الشرق الأوسط من PRWeek العالمية، كما شهدت توسعاً طموحاً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة البحرينية، المنامة.