تجربة سفاري مميزة مع قبيلة الباردهي في الهند

كشفت ’سفاري تاج‘ عن طرحها تجارب "مسير مع قبيلة الباردهي"، والتي توفر تجربة رائدة جديدة من قبل أفراد من قبيلة ’باردهي‘ المحلية في حديقة ’بانا‘ الوطنية في مركز ولاية ماديا براديش. وتدعم ’سفاري تاج‘ الآن تدريب أفراد قبيلة الصيد المحلية ’باردهي‘، لتعزيز خبراتهم في الصيد، لتتيح في ذات الوقت أمام المسافرين فرصة تجربة برية تفاعلية وشاملة.

وقد عانت حديقة ’بانا‘ الوطنية، محمية الحيوانات البرية، من آثار كارثية بسبب الصيد غير المشروع، حيث تم توظيف بعض أفراد مجتمع قبيلة ’باردهي‘، الشهير بخبرته في الأدغال، للقيام بهذا النشاط غير القانوني. وأدت القوانين الصارمة التي تمنع الصيد غير المشروع إلى ارتفاع أعداد النمور، لكنها دفعت بقبيلة ’باردهي‘ للبحث عن مصدر آخر للدخل. وستوفر مبادرة ’سفاري تاج‘ مصدر دخل بديل عن الصيد غير المشروع لأجيال المستقبل من أبناء القبيلة

وتعاونت ’سفاري تاج‘ مع مؤسسة ’لاست ويلدرنس‘ وقسم ’بانا للغابات‘ بهدف تقديم مبادرة سياحية مستدامة هي الأولى من نوعها في الهند. وتتيح هذه المبادرة مصدراً جديداً للدخل لقبيلة ’باردهي‘، حيث سيعمل أبناؤها كأدلاء سياحيين في الأدغال. وتسهم هذه المبادرة في ذات الوقت في الحفاظ على مستقبل الغابات. ويجهز برنامج التدريب المشاركين بتقنيات متميزة للإرشاد، ويعزز معارفهم حول التنوع الحيوي والغابات استعداداً لعملهم الجديد. ومنذ طرح المشروع، انضمت مجموعتان من أفراد القبيلة اليافعين، تضمان 16 رجلاً و4 نساء، للعمل مع ’سفاري تاج‘ وغيرها ضمن النظام السياحي البيئي في الولاية.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال ناجندرا سينج هادا، رئيس المنطقة لدى ’سفاري تاج‘: "تمكنا من ابتكار مبادرة مستدامة ناجحة تجمع بين مزايا القطاع السياحي وأصالة مجتمعات القبائل والحياة البرية. وتحتفي ’سفاري تاج‘ بقبيلة ’باردهي‘ ومعرفتها المعمقة للغابات، لتساعد أفرادها في استغلال معارفهم لحماية النظام البيئي وابتكار فرص عمل مجزية لهم في قطاع السياحة تجنبهم الحاجة للعمل بأنشطة غير مشروعة. ويمكن للمسافرين الآن عيش تجارب مميزة في قلب الغابة برفقة أحد أفراد قبيلة ’باردهي‘، والذين سيوظفون المعارف التي توارثتها الأجيال عن هذه الأرض منذ مئات السنين".

ويشكل السكان المحليون 70% من القوة العاملة لدى ’سفاري تاج‘ في ماديا براديش، حيث تفي المبادرة بذلك بمسؤوليتها المجتمعية من حيث تمكين الموارد البشرية المحلية وتوليد مصادر الدخل عبر السياحة. وتندرج هذه المبادرة في إطار قيم شركة الفنادق الهندية المحدودة، لترسيخ قيم دعم المجتمع المحلي والعمل الإيجابي، وهي ذات قيم المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها مجموعة ’تاتا‘.