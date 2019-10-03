معرض بيج باد وولف يعود مجدداً إلى دبي بعد أسبوع واحد

برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أعلن معرض ’بيج باد وولف‘، المنصة الشهيرة بتوفير الحسومات الأكبر على مبيعات الكتب، عن استعداده لافتتاح أبوابه مجدداً في دبي بعد أسبوع واحد من اليوم ضمن مدينة دبي للاستوديوهات التي سترحب بالآلاف من عشاق الكتب والقراءة في المنطقة.

ومنذ تأسيسه عام 2009 بمدينة كوالالمبور في ماليزيا، قام ’بيج باد وولف‘ بزيارة عددٍ من المدن الآسيوية على مدى العقد المنصرم، منها جاكرتا ومانيلا وسيبو وكولومبو وسيؤول ويانجون وكراتشي وبانكوك وتايبيه، ليحط رحاله مجدداً في الإمارات العربية المتحدة، ويعلن عن انطلاقة دورته الثانية في دبي بعد أسبوع واحد فقط من اليوم. ويأتي افتتاح معرض ’بيج باد وولف‘ في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، حيث استقطب ما يزيد عن 150 ألف زائر من عشاق الكتب وهواة المطالعة.

ويقدّم معرض ’بيج باد وولف‘ ما يزيد عن ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية من جميع الفئات مع حسومات مجزية بنسبة 50 إلى 80% من أسعار التجزئة المتاحة في متاجر الكتب. ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار على مدار 24 ساعة لمدة 11 يوماً متتالياً بدءا من الساعة 9 صباحاً في يوم الخميس 10 أكتوبر، وحتى اختتام فعالياته عند الساعة 11:59 ليلاً من يوم الأحد 20 أكتوبر.

كما يمكن للآلاف من عشاق الكتب ومُحبي القراءة زيارة الموقع الإلكتروني ليحظوا بفرصة الفوز بتذاكر دخول حصرية إلى الفعالية المخصصة لكبار الشخصيات في يوم الأربعاء 9 أكتوبر، اليوم السابق لافتتاح المعرض رسمياً أمام العامة.

وفي هذا الصدد، صرّح السيد محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة ’إنك ريدبل‘ لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض ’بيج باد وولف‘ في دبي: "قمنا بإتاحة العديد من المسابقات على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض، مما يتيح للجماهير فرصة قيّمة للفوز بتذاكر دخول حصرية إلى فعالية ما قبل الافتتاح المخصصة لكبار الشخصيات، حيث يتيح يوم كبار الشخصيات للضيوف فرصة التفرّد بخيارات كتبهم المفضّلة قبل توافد الحشود خلال الأيام الأولى من المعرض".

تجدر الإشارة إلى أن معرض الكتب يقام بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستديوهات، ومؤسسة "دبي العطاء"، شركة ’قنديل‘ للنشر، وشركة ’الإمارات للمنشآت الترفيهية والمتاجر‘، و’مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف‘ وشركة ’ماي دبي‘ وفندق ’استديو ون‘. وسيوفر معرض ’بيج باد وولف‘ بنسخته الجديدة في دبي زخماً هائلاً من الكتب الأكثر مبيعاً والروايات وكتب الأع

مال ومؤلفات الفن والتصميم، فضلاً عن تشكيلة واسعة من الكتب المخصصة للأحباء الصغار بدءاً من تقنية الكتب السحرية وصولاً إلى كتب الأنشطة المتنوعة.

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